РИАМО - 4 июл. Почти 70 пожарных и более 20 единиц техники тушат возгорание в двухэтажном строении на Кудринском шоссе в Пушкине, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Четвертого июля в 13:58 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Пушкино, Кудринское шоссе, дом 2», - говорится в сообщении.

Горит двухэтажное кирпичное строение, часть кровли — металлическая, часть — шиферная.

В тушении пожара принимают участие 68 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России: 33 человека и 11 единиц техники.

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