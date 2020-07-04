РИАМО – 4 июл. Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель объявил о поддержке РФ в споре WADA и РУСАДА, сообщает Газета.ru.

«Мы выступаем против коллективных санкций. На Олимпиаде в Сочи мужская сборная России по хоккею не была вовлечена в допинг-скандал, но на Играх 2018 года выступала под нейтральным флагом», — сказал Фазель.

Он подчеркнул, что отстранение РФ от международного спорта плохо отразится на Международной федерации хоккея.