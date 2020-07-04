РИАМО - 4 июл. Водителей столицы призвали быть осторожными и не парковаться под деревьями из-за непогоды, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе, граде, порывах ветра до 12-17 метров с секунду и дожде в субботу.

«Коротко о погоде на сегодня. Синоптики обещают дождь, местами грозы и ветер. Рекомендации все те же: будьте осторожны, не паркуйтесь под деревьями», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди обрушатся на Москву в ближайшие часы. Может выпасть почти треть месячной нормы осадков.