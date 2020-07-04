РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В подмосковном Подольске началось бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию по слюне в мобильном пункте тестирования в рамках Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Из-за распространения коронавируса жители Подмосковья реже посещали больницы. Бесплатное и анонимное тестирование населения позволит всем желающим всего за 15 минут узнать свой ВИЧ-статус. Тестирование 3 июля прошло в Балашихе, в субботу автомобиль приехал в Подольск. На очереди Химки, Королев, Мытищи.

«В Подольске 4 июля брендированный автомобиль начал тестирование в 12:00 возле ТЦ «Галерея» на улице Свердлова, оно продлится до 18:00. Тестируют по слюне, результат готов через 10 минут, все анонимно. Метод достаточно точный, но окончательный диагноз могут поставить только в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, куда предложат обратиться тем, у кого результат будет положительным», - сказал замглавы Подольска по вопросам здравоохранения и развития потребительского рынка Александр Скобенников.

По его словам, при тестировании каждый сможет получить консультацию специалиста, узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики. В округе кабинет профилактики СПИДа, где проводят наблюдение за ВИЧ-положительными пациентами, находится в Подольской горбольнице №3.

Врач-эпидемиолог подмосковного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Анастасия Царева отметила, что в Московской области более 40 тысяч ВИЧ-положительных, и с каждым годом выявляют до 4 тысяч человек. В Подольске на учете состоит более 1,2 тысячи инфицированных. Поэтому тестирование на ВИЧ должно стать обязательной ежегодной процедурой для каждого.

С подробной информацией о времени и адресах работы мобильных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте Московского областного центра СПИД в разделе «Новости».

Акция проходит с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

В этом году во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция» задействованы около 200 городов в 45 регионах России.