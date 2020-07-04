РИАМО - 4 июл. Коммунальные службы в столице продолжают работу в усиленном режиме, так как в субботу в городе снова ожидаются гроза, дождь, град и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В ближайшие часы в Московском регионе ожидаются сильные дожди.

«За минувшие сутки в некоторых районах столицы выпало до 60% от месячной нормы осадков. Коммунальные службы города принимали все необходимые меры для оперативного устранения скоплений воды, в том числе по обращениям жителей, крупных происшествий не допущено, все системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в субботу может выпасть до 30 миллиметров осадков. На улицах работают 300 бригад численностью порядка 1 тысячи человек и 270 единиц техники. В местах возможных подтоплений, на вылетных магистралях и остановках ведется дежурство, чтобы оперативно убирать скопления воды.

Бирюков призвал жителей быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и рекламными щитами, не парковать рядом с ними машины.