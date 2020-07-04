РИАМО - 4 июл. Во время погони сотрудники ДПС Подольска открыли стрельбу из табельного оружия по нарушителю, который отказался остановить автомобиль, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками ДПС УГИБДД России по городскому округу Подольск в ходе патрулирования на улице Железнодорожной был выявлен автомобиль марки BMW, (который - ред.) не выполнил законные требования сотрудников об остановке», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники ДПС начали преследование, во время которого водитель иномарки покинул Подмосковье и направился в Тульскую область. Он нарушал правила дорожного движения, создавая непосредственную опасность для жизни и здоровья других водителей и пешеходов.

«На неоднократные требования сотрудников об остановке не реагировал, после чего был предупрежден о возможности применения табельного оружия. После предупреждения <...> сотрудниками ДПС было принято решение о применении табельного оружия. После <...> водитель был задержан», - добавил представитель пресс-службы.

Он отметил, что в ходе погони никто не пострадал. Причины, по которым водитель BMW пытался скрыться, устанавливаются. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время нарушитель проходит медицинское освидетельствование.