РИАМО - 4 июл. К Московскому региону приблизился атмосферный фронт, в ближайшее время начнутся сильные дожди, прогнозируется, что ливни прекратятся в первой половине грядущей ночи, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Атмосферный фронт с запада, северо-запада подступил к Московскому региону. И в районе 14 часов ожидаются дожди кратковременного характера, местами сильные, может выпасть от 5 до 30 миллиметров (осадков – ред.), местами прогремят грозы, при грозах ветер усилится в порывах 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Зона дождей в дальнейшем распространится на восток.

Дожди должны закончиться в первой половине ночи.

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