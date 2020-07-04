РИАМО - 4 июл. В Подмосковье в аварии на Волоколамском шоссе с участием маршрутного такси пострадали три человека, сейчас движение на участке трассы в районе места ДТП возобновили, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«33-й километр Волоколамского (шоссе - ред.). Столкновение трех единиц (транспорта - ред.) - маршрутка, газель и легковушка. <...> Три человека пострадали, получили телесные повреждения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время на участке трассы в Подмосковье движение возобновлено. Обстоятельства ДТП выясняются.