РИАМО – 4 июл. Садовод Октябрина Ганичкина рассказала, что из клубники, собранной на огороде, можно делать не только варенье, но и косметическую маску, остаток ягод лучше заморозить, сообщает в субботу Nation News.

«Земляничное варенье мое любимое. Очень ароматное. Лучше варить целыми ягодами, они не расходятся. Представляете, как приятно зимой вытащить ароматную ягоду к чаю», — сказала Ганичкина.

Она добавила, что из клубники и земляники можно делать косметические маски. Благодаря такой маске кожа напитается и будет выглядеть намного лучше.

Ганичкина добавила, что остатки клубники лучше заморозить, и тогда ягоды сохранят свои полезные свойства. После разморозки можно сделать компот или варенье. Перетертая клубника требует определенных условий хранения из-за отсутствия термической обработки. Такой продукт может забродить, поэтому его надо хранить в холодильнике.

Садовод также посоветовала, что делать с гнилыми ягодами. Их не следует бросать на территорию огорода, а лучше убрать в компост или закопать.