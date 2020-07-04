РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. Содержание и ремонт дорог проверили в поселке Малаховка подмосковных Люберец, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Содержание и ремонт дорог, качество уборки обочин, организация уличной торговли стали сегодня главными темами выездного совещания в поселке Малаховка. Также обратили внимание на благоустройство дворовых территорий и ряд других актуальных тем, пообщались с жителями», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, все проблемы зафиксированы.

«Будем работать над их устранением. В округе должно быть чисто и комфортно!» - заключил Ружицкий.