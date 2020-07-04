РИАМО - 4 июл. Торговая сеть «Карусель» закрывает гипермаркет на улице Гагарина в Жуковском, последним днем работы магазина станет 5 июля.

Как пояснили в пресс-службе X5 Retail Group, магазин закрывается на реконструкцию. На его месте будет открыт супермаркет «Перекресток» увеличенного формата.

В магазине подготовились к возможному наплыву покупателей в последние дни работы гипермаркета. На входе можно бесплатно взять маску, если вдруг забыли свою. О необходимости соблюдать социальную дистанцию постоянно напоминают как постоянные аудиообъявления, так и сами сотрудники возле касс. По всему залу для этой же цели нанесена специальная разметка.

В компании рассказали, что площадь торгового зала будущего «Перекрестка» в Жуковском составит около 2800 квадратных метров. В ассортименте нового магазина будет представлен большой выбор продуктов категории «фреш» (молочная и мясная гастрономия, хлебобулочные и кондитерские изделия, фрукты и овощи) и готовых блюд. В супермаркете будут предусмотрены отдельные стеллажи с товарами для здорового питания, а также зона кафе с открытой кухней.

Магазин будет оборудован электронными ценниками, терминалом лояльности, кассами самообслуживания, видеомониторингом очередей, Smart Wi-Fi и комнатой матери и ребенка.

«Перекрестки» большого формата уже работают в Санкт-Петербурге, а также в Москве и Старом Осколе Белгородской области. Другие гипермаркеты «Карусель» в Московской области продолжают свою работу.