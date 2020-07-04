РИАМО - 4 июл. С 6 июля в России отменят ограничения на транзит через территорию страны говядины семи предприятий Белоруссии, сообщает Газета.ru.

Такое решение было принято по итогам переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.

«Принято решение об отмене с 6 июля 2020 года временных ограничений на транзит через территорию России говядины с семи белорусских предприятий», — говорится в сообщении.

Кроме того, возобновляется транзит продукции, которую сделали предприятия стран Евразийского экономического союза из норвежского сырья аквакультурного происхождения (лосось, форель).