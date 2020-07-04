РИАМО - 4 июл. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров отправил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с предложением об увеличении суммы, из которой россияне могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, в два раза, сообщает RT.

В обращении депутат напомнил, что сейчас в России при покупке жилья официально работающий гражданин может совершить возврат НДФЛ (13%) с суммы до 2 миллионов рублей, а также с суммы до 3 миллионов рублей по процентам по кредиту. Но эти суммы весьма далеки от цен на жилье в мегаполисах страны.

«В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу Вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 миллионов и 6 миллионов рублей соответственно», — говорится в письме.

По словам адвоката, партнера юридической группы Novator Александра Каткова, в стране на сегодняшний день можно оформить налоговый вычет через налоговую службу или работодателя.