РИАМО - 4 июл. 3 и 4 июля на базе конно-спортивного комплекса «Отрада» в Красногорске прошло первенство Московской области по конному спорту «Отрада Endurance Cup 2020», это первые в стране соревнования по конному спорту после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщила в субботу вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Сегодня большое событие. Эти соревнования - первые соревнования в России по конному спорту после пандемии. Мы прошлись, пообщались с участниками. Все отмечают, что здесь лучшая конная трасса в России», - сказала Виртуозова после церемонии награждения победителей.

По ее словам, в регионе уже стартовал спортивный сезон. В частности, заработали спортивные кружки, и открылись пункты велопроката.

«Губернатор Андрей Воробьев говорит о том, что мы должны развивать туризм. А здесь мы видим дороги, и вся инфраструктура очень удобная и комфортная», - отметила Виртуозова.

В первый день соревнований победителями на дистанции 80 километров среди взрослых спортсменов стали Надежда Михайлова из Московской области и ее скакун Наида-10. Первое место у юниоров взяла подмосковная спортсменка Дарья Лосева верхом на Тадж Махале.

В субботу победителем на дистанции 40 километров стал Владимир Черник из Московской области на лошади Фалькон. Всего в турнире приняли участие 40 пар (всадник-лошадь). Кроме того, в число призеров вошел председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Александр Пономаренко.

По словам главного судьи соревнований Ксении Большаковой, победа в турнире присуждалась не за самое быстрое прохождение дистанции, а за лучшую выносливость, которую продемонстрирует лошадь.

Главная интрига создается на пит-стопе после пробега. Пульс животного и его состояние после финиша должны оценить ветеринары. Только при положительном заключении будет зачтен результат.

«Они бьются на финише, а потом не могут восстановить пульс лошади. И вот на этом финише: ты выиграл, а лошадь не восстановилась. Или захромала, и тебя сняли», - сказала Большакова.

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина также отметила, что Подмосковье и, в частности, Красногорск, постепенно возвращается к нормальной жизни по мере поэтапного снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением Covid-19.

«Победили и в тройку призеров вошли самые мудрые наездники, которые могут соотносить свои силы и время с возможностями и физическими кондициями своих питомцев. Это очень здорово», - добавила Хаймурзина.

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Текстовая трансляция

4 ИЮЛЯ

- Кинотеатры Москвы могут начать принимать зрителей только 1 августа, но окончательное решение об открытии примут власти города. Каждый регион сам принимает решения о сроках снятия ограничений.

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- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 632 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 275 больных. В Москве - 680. Количество новых случаев коронавируса в столице уменьшилось почти на 10% за неделю.

- Еще 1620 пациентов в Москве вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 156 459 человек.

- В Москве за минувшие сутки скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3929 человека с Covid-19.