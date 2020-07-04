РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. В субботу утром в одном из дворов Люберец более 220 спортсменов сдают нормативы ГТО, сообщил председатель спорткомитета администрации городского округа Владимир Сурков.

Фестиваль ГТО проходит в субботу в Люберцах по адресу: микрорайон Самолет, улица Вертолетная, дом №10.

«Сегодня мы проводим летний фестиваль ГТО совместно с министерством спорта Московской области. Благодаря ему мы получили тренажеры для выполнения нормативов ГТО. Сдать нормативы могут дети от 10 до 18 лет из наших спортивных школ. Дети начали сдавать с 10 часов утра. Так как проведение мероприятий разрешается до 50 человек, к нам приезжают сдавать группами по 45 человек. Всего 5 групп», - сказал Сурков.

По его словам, дети показывают разные результаты, комиссия сразу заносит их на сайт в онлайн-режиме.

«Итоги будут чуть позже, после того, как все группы сдадут. Дети сдают отжимания, подтягивания, наклоны на гибкость, пресс, прыжки с места и гири», - заключил Сурков.