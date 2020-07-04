РИАМО - 4 июл. В билетных автоматах на десяти ветках столичной подземки в продаже появились тематические карты «Тройка» в честь 85-летнего юбилея метро, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Мы регулярно выпускаем карты «Тройка», посвященные важным событиям. Одним из наиболее значимых событий 2020 года стал для нас 85-летний юбилей Московского метрополитена. В течение всех 85 лет своей работы московское метро надежно, быстро и безопасно доставляло многие поколения жителей и гостей столицы до близких и родных людей, работы, учебы, досуга и отдыха», — сказала замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

На «Тройках» изображены исторические снимки подземки и праздничные логотипы. Тираж тематических карт – 70 тысяч экземпляров. Купить их можно на Сокольнической, Большой кольцевой, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской, Некрасовской, Калининско-Солнцевской, Калужско-Рижской и Кольцевой ветках.

Кроме того, вместе с библиотеками Москвы выпущена тематическая серия билетов «Единый», посвященная 13 русским писателям и поэтам.

На этих билетах изображены Александр Твардовский, Борис Пастернак, Константин Симонов, Иван Бунин, Александр Грибоедов, Александр Блок, Сергей Есенин, Юрий Трифонов, Александр Куприн, Михаил Шолохов, Александр Грин, Афанасий Фет и Антон Чехов. Эти билеты вышли тиражом в 2,6 миллиона штук. Их можно купить на всех станциях подземки.