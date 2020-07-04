РИАМО – 4 июл. Альтист и дирижер Юрий Башмет рассказал, как познакомился с родителями пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, и пошутил о том, как Мацуев играет при своих родителях, сообщает в субботу Nation News.

Башмет выступил на концерте по случаю дня рождения Мацуева и рассказал о знакомстве с его родителями.

«Познакомился с мужчиной, возвращался из Нью-Йорка, и в конце уже, когда произошла посадка, он вдруг говорит: «Вы же музыкант? А Вы знаете такого пианиста Мацуева?». Я говорю: «Ну еще бы». Он в ответ: «Я его отец». Так я познакомился с папой, а потом уже с мамой, и у таких вот родителей обязан был родиться Денис», — сказал Башмет.

Он также пошутил, что при родителях Мацуев играет лучше, чем может, потому что больше старается.

Поздравить с днем рождения Мацуева также пришли оперные певцы Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и Аида Гарифуллина.