РИАМО - 4 июл. В июле в России начались повторные выплаты на детей до 16 лет, в Подмосковье их получат не менее 1,99 миллиона семей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В регионе выплаты, которые начинались с 1 июня, на детей до 16 лет уже получили более 1,99 миллиона семей.

«С 1 июля у нас начались повторные единовременные выплаты, которые также получат не меньше детей, чем в первую волну. Заново подавать заявление не нужно, деньги перечислят автоматически», - отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Он пояснил, что количество семей, получивших выплаты, в итоге будет больше, так как еще не все семьи оформили выплату. У них есть время до 1 октября 2020 года. Тогда сумма выплаты на детей придет сразу двойная.

Семьи с детьми до 16 лет получат на каждого ребенка по 10 тысяч рублей. На эти цели из резервного фонда правительства РФ направили свыше 270 миллиардов рублей.