РИАМО - 4 июл. Дети часто проявляются агрессию, и родителям стоит обсуждать с детьми эти случаи, давать детям возможность рассказать о причинах такого поведения, сообщила РИАМО заместитель директора по научной работе Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Ирина Вагнер.

Ранее kp.ru сообщало, что 10-летняя девочка в Москве выбросила свою 7-летнюю подругу в мусорный бак. Из-за падения младшая девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. По данному факту полиция проводит доследственную проверку.

«Дети часто проявляют агрессию. Но, к сожалению, в последнее время мы замечаем усиление жестокости и изобретательность малолетних хулиганов. В таких случаях, как с мусорным баком, мы не можем предупредить это: схватить за руку, добежать до бака и не дать упасть туда», — сказала Вагнер.

Она отметила, что спасти ситуацию, обеспечить безопасность детей, предупредить агрессию можно только воспитанием. Если родители, учителя, все окружающие взрослые будут показывать нормы этики, то дети будут их перенимать.

«А еще важно, чтобы дети не «болтались», предоставленные сами себе. Дети, которые занимаются спортом или творчеством, делятся с родителями своими тревогами, обычно не проявляют агрессии», — подчеркнула специалист.

По словам Вагнер, родителям стоит воспринимать малейшие проявления агрессии как тревожные сигналы. Эти случаи надо обсуждать с ребенком, чтобы он смог сначала раскрыть причины своего поведения. При этом ругать и запрещать что-то не стоит – для начала нужно именно обсудить.