РИАМО - 4 июл. Во время действия ограничений из-за коронавируса в столичный штаб по защите бизнеса поступило 3570 обращений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Из них 2328 обращений поступило по горячей линии, 1242 обращения были письменными.

«Основные вопросы, которые задавали предприниматели в период режима повышенной готовности, касались возможности возобновления работы, получения пропусков, снятия необоснованных штрафов за передвижение по городу, отсрочки уплаты налогов, получения субсидий и льгот, а также споров по аренде», — говорится в сообщении.

Ответы дали на 357 обращений по возобновлению деятельности, на 249 обращений по оформлению пропусков, на 192 обращения по получению финансовой помощи.

Для сравнения – в 2018 году в штаб поступило порядка 200 жалоб, в 2019 году – 400.

Штаб вместе с департаментом предпринимательства и инновационного развития столицы, Московской торгово-промышленной палатой и ГБУ «Малый бизнес Москвы» разработал пошаговые инструкции для предпринимателей, как правомерно действовать в той или иной ситуации.

Кроме того, штаб реализует проект «Час предпринимателя», в рамках которого бизнесмен может встретиться с представителем власти, сообщить о проблемах и найти решения. Такие встречи теперь будут проходить на платформе Webinar.ru. 14 июля в 12:00 пройдет мероприятие в рамках этого проекта по теме «Нарушение прав предпринимателей в период пандемии».

Штаб по защите бизнеса работает с 2012 года. В него входят 16 департаментов правительства столицы, семь территориальных федеральных органов власти в городе. Штаб – это центральная площадка по взаимодействию предпринимателей и властей Москвы.

Максимальный срок обработки заявки от предпринимателя в рамках работы штаба – 15 дней.

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Текстовая трансляция

4 ИЮЛЯ

- Кинотеатры Москвы могут начать принимать зрителей только 1 августа, но окончательное решение об открытии примут власти города. Каждый регион сам принимает решения о сроках снятия ограничений.

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 632 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 275 больных. В Москве - 680. Количество новых случаев коронавируса в столице уменьшилось почти на 10% за неделю.

- Еще 1620 пациентов в Москве вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 156 459 человек.

- В Москве за минувшие сутки скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3929 человека с Covid-19.