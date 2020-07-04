РИАМО - 4 июл. В субботу в столице местами ожидается сильный дождь, в отдельных районах города - гроза, град, усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует: по возможности откажитесь от поездок на личном транспорте; управляя автомобилем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», - говорится в сообщении.

Спасатели пояснили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, а это может привести к аварии.

Пешеходам при непогоде посоветовали уйти с улицы в капитальное строение, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от дождя под деревьями.

Автомобилистам рекомендовали парковать машину подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.