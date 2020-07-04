РИАМО - 4 июл. Спасатели ликвидировали последствия ДТП на МКАД, в результате аварии грузовик упал в кювет, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Утром в субботу на 36-м километре МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Водитель фуры, не справившись с управлением, съехал в кювет.

«На место происшествия была направлена дежурная смена ПСО №204 Пожарно-спасательного центра Москвы», — говорится в сообщении.

С помощью автокрана спасатели достали грузовик из кювета.

В результате ДТП несколько человек пострадали. На месте происшествия работала бригада скорой помощи.