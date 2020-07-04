РИАМО - 4 июл. Автомобилистам Московской области рекомендовали быть осторожными на дорогах и не парковать машины рядом с деревьями из-за грозы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В Подмосковье с 11:00 до 21:00 объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы. Ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

МЧС также предупредило о грозе, граде и сильных порывах ветра в Московской области в субботу. Непогода будет в регионе до конца дня.