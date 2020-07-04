РИАМО - 4 июл. «Торнадо» в Орехово-Зуевском городском округе оказалось облаком-воронкой, которое в этот раз не несло никакой опасности, кроме ливней и гроз, сообщается на сайте «Метеовести».

Третьего июля в Московском регионе прошли грозы с ливнями, сопровождавшиеся порывистым ветром, а пользователи соцсетей выкладывали фотографии «торнадо», который сформировался в Орехово-Зуевском округе.

«Спешим вас успокоить, торнадо в этом районе Подмосковья вчера не было, как, впрочем, и в других районах области», — говорится в сообщении.

Над Орехово-Зуевским округом в восходящих потоках под мощным кучево-дождевым облаком сформировалось облако-воронка, которое не касалось земли и не несло никакой опасности, кроме гроз и ливней.

В то же время при дальнейшем развитии подобная ситуация могла привести к образованию смерча и стать потенциально опасной, но в этот раз к подобному развитию событию ничего не привело.