РИАМО - 4 июл. Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями и видео необычного облака над Орехово-Зуевом, которое похоже на воронку смерча или на торнадо.

Третьего июля Московскую область накрыла непогода. В некоторых округах прошли гроза и сильный ливень. За день в Московском регионе выпало более 2/3 месячной нормы осадков.

«В Орехово-Зуеве вчера во время грозы сформировалось облако, похожее на смерч», - написал под фотографией в Twitter Рамиль Харисов.

В Орехово-Зуеве вчера во время грозы сформировалось облако, похожее на смерч. pic.twitter.com/ECnt9rEx3Q — Рамиль Харисов (@RRHarisov) July 4, 2020

Аleks_mikutev под снимками с необычным облаком привел цитату из книги Герберта Джорджа Уэллса «Война миров» о вторжении марсиан.

Под разными постами с фотографией «смерча» пользователи удивлялись такому необычному природному явлению в Подмосковье.

В субботу жителей Подмосковья также предупредили о грозе, граде и порывистом ветре.