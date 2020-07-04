РИАМО - 4 июл. На территории Московской области с 12:00 и до конца субботы ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду, жителей региона призвали к осторожности в непогоду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Следите за новостями в СМИ. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления», - говорится в сообщении.

Жителей региона предупредили, что если здание, в котором они находятся, подтапливает, то следует покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. В том случае, если уйти из здания нельзя, то нужно подняться на вышерасположенные этажи, в помещении следует отключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери и сообщить спасателям о своем местонахождении.

«Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение», - уточняется в материале.

В автомобиле следует включить аварийные огни и так переждать ливень. В случае стремительного прибывания воды, водителю и пассажирам следует немедленно покинуть автомобиль и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

«Малиновые» дни: прогноз погоды на вторую половину лета 2020 в Московском регионе>>