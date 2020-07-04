РИАМО - 4 июл. В Театральном институте имени Б. Щукина в Москве проходит прощание с актером Виктором Проскуриным, там собрались близкие и друзья артиста, сообщает ТАСС.

«Мероприятие проходит на учебной сцене института. На самой сцене установлен гроб, окруженный цветами и венками. Над ним - портреты Проскурина», - говорится в сообщении.

По словам депутата Московской городской думы, народного артиста России Евгения Герасимова, Проскурин был талантливым актером и миротворцем по жизни. Герасимов также добавил, что много общался с актером в институте, а затем вместе они снимались в многосерийной картине «Время выбрало нас» (Беларусь).

По словам жены артиста Ирины Хонды, причиной смерти актера был приступ при хронической обструктивной болезни легких.

После церемонии прощания Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище в столице.

Звезда фильмов «Большая перемена» и «Жестокий романс» Виктор Проскурин умер 30 июня из-за хронической обструктивной болезни легких. Ему было 68 лет.