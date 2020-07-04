РИАМО - 4 июл. В Международном медицинском кластере «Сколково» в столице планируют обустроить «исцеляющие» сады, которые оказывают влияние на различные органы чувств человека, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Разработан проект благоустройства, которое станет частью общей концепции «исцеляющей архитектуры», направленной на формирование комфортной среды для пациента в Международном медицинском кластере», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что данный проект предполагает создание «исцеляющих» садов и парковых пространств, которые направлены на различные органы чувств человека: зрение, слух, обоняние, и другие.

«Исцеляющие» сады будут такими же объектами здравоохранения, как и медучреждения, которые находятся в них. В данных садах в единую территорию будут объединены все клиники. Там создадут общую парковую зону с пешеходными и велосипедными маршрутами.

По словам Бочкарева, в парке обустроят кольцевые прогулочные маршруты, которые объединят разные уголки сада, а также самые короткие пути, которые ведут к площадкам и сооружениям с лечебными процедурами.

Начальник отдела контроля реализации концепции медкластера «Сколково» Алексей Семенков отметил, что важной задачей была организация современного пациентоцентричного, человекоцентричного пространства, которое положительно влияет на здоровье людей не только внутри медучреждений, но и снаружи.

«Парк занимает центральное положение, чтобы избежать пересечения с сервисными и транспортными потоками. Такой принцип, с одной стороны, обеспечивает доступность клиник от общественного транспорта и перехватывающих паркингов, с другой стороны, не мешает пациентам и посетителям гулять по территории», - добавил Семенков.