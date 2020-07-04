РИАМО – 4 июл. Столичные кинотеатры могут начать принимать зрителей только 1 августа, но окончательное решение примут власти города, сообщает в субботу «Интерфакс».

Ранее зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что кинотеатры в России планируют открыть 15 июля. Кинотеатры были закрыты из-за пандемии коронавируса. В то же время каждый регион сам принимает решения о сроках снятия ограничений.

«Вчера прозвучало, что Москва, возможно, откроется 1 августа», — сказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Он добавил, что по итогам совещания представителей сферы с министерством культуры России ведомство попросили обратиться к главам субъектов РФ, чтобы они объявили за две недели о решении открыть кинотеатры. Березин подчеркнул, что это просто пожелание.

Гендиректор Объединенной сети кинотеатров Алексей Васясин также отметил, что кинотеатры в Москве, скорее всего, 15 июля не откроются.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

Текстовая трансляция

4 ИЮЛЯ

- Кинотеатры Москвы могут начать принимать зрителей только 1 августа, но окончательное решение об открытии примут власти города. Каждый регион сам принимает решения о сроках снятия ограничений.

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 632 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 275 больных. В Москве - 680. Количество новых случаев коронавируса в столице уменьшилось почти на 10% за неделю.

- Еще 1620 пациентов в Москве вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 156 459 человек.

- В Москве за минувшие сутки скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3929 человека с Covid-19.