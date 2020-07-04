РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 июл. В подмосковных Люберцах отремонтировали 28 дорог по разным адресам, сообщается на официальной странице управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В городском округе Люберцы полным ходом идет ремонт дорог. Работы выполнены на 28 дорогах по разным адресам. В этом году в округе отремонтируют 41 автомобильную дорогу, из них 34 – на муниципальной сети, еще 7 – региональных автодорог», – говорится в сообщении.

С полным перечнем автомобильных дорог, подлежащих ремонту в текущем году, можно ознакомиться на официальных страницах управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры в сетях «ВКонтакте» и Instagram.