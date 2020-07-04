РИАМО - 4 июл. В столице с начала июля уже выпало 36 миллиметров осадков, что составляет свыше трети от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

«Количество пятничных дождей в Москве, в зависимости от района, колебалось от 13 до 31 миллиметра, а в Подмосковье местами выпало более 2/3 от нормы (Волоколамск – 65 миллиметров)», – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что к концу новой недели в мегаполисе июльская норма осадков может быть выполнена, а в некоторых городских округах Подмосковья даже перевыполнена.

На сегодняшний день в столице уже выпало 528 миллиметров осадков с начала 2020 года, это составляет 76% от годовой нормы.

Май в этом году в Москве стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений, выпало 160 миллиметров осадков или 314% от месячной нормы. Июнь стал лидером по осадкам за последние 70 лет, в городе выпало 159 миллиметров небесной влаги, что составляет 212% от нормы.