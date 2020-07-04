РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. Депутат Мособлдумы Павел Максимович во время приема граждан онлайн пообещал выяснить, насколько законно строительство в микрорайоне Ивановский на улице Парковой.

Третьего июля Максимович провел прием граждан онлайн. К нему обратились за материальной помощью и решением ряда проблем.

«В мой адрес поступили просьбы оказать материальную помощь в связи трудной жизненной ситуацией; выяснить, насколько законно строительство в микрорайоне Ивановский на улице Парковой между домом №34 и школой №29 имени Петра Забродина; помочь обманутым дольщикам; реструктуризировать долг по задолженности за ЖКУ. Все вопросы приняты к сведению для скорейшего их разрешения в оперативном режиме», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Следующий прием граждан парламентарий планирует провести 8 июля с 11:00 до 13:00. Обратиться со своим вопросом можно по номеру телефона: 8(903)222-55-15, через информационную систему «Избиратель - депутат», электронную почту: m.pavel-podolsk@yandex.ru, социальные сети и интернет-мессенджер Skype: 8(903)222-55-15. Горячая линия депутата Мособлдумы Максимовича: 8(903)222-55-15.