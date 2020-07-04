РИАМО – 4 июл. В Москве число новых случаев коронавирусной инфекции сократилось за прошедшую неделю на 10%, за сутки в городе выявлено 680 новых случаев Covid-19, сообщает оперштаб столицы по ситуации с коронавирусом.

«В столице подтверждено 680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 9,3% меньше, чем неделю назад. Уже четыре дня число новых заболевших держится на низком уровне около 600», – говорится в сообщении.

45% среди новых заболевших коронавирусом – это пациенты в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, 10,4% – от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет. Кроме того, 6,5% среди заболевших составляют дети.

Медики столицы уже взяли под наблюдение всех новых заболевших, а также близко контактировавших с ними людей.

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Текстовая трансляция

4 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 632 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 275 больных. В Москве - 680. Количество новых случаев коронавируса в столице уменьшилось почти на 10% за неделю.

- Еще 1620 пациентов в Москве вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 156 459 человек.

- В Москве за минувшие сутки скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3929 человека с Covid-19.