РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 июл. Жителей микрорайона Климовск Подольска приглашают 8 июля в сквер ДК «Машиностроитель» отметить День семьи, любви и верности и запустить в небо светящиеся фонарики, сообщается в группе «ДК «Машиностроитель»/ городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приближается дивный праздник – «День семьи, любви и верности». Приглашаем всех желающих 8 июля в 21:00 в сквер Дома культуры «Машиностроитель» на праздничную акцию «Соединение двух сердец». Поздравим семьи-юбиляры – тех, кто прожил вместе 30 и более лет, запустим в небо светящиеся фонарики, как символ любви и верности», – говорится в сообщении.

Также предлагают всем до начала праздника прислать на адрес: dkmashinostroitel@mail.ru или выложить в альбом группы https://vk.com/dkgrivno самые интересные совместные семейные фото. Тематика разнообразная – «Мы – счастливая семья», «Мы – спортивная семья», «Мы путешествуем», «Мы и наши семейные традиции» и другие.

«Поделитесь с нами вашими историями, а мы создадим видеоальбом и поместим на нашей страничке», – заключается в материале.