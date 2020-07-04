РИАМО - 4 июл. За минувшие сутки в Москве зафиксировали 680 случаев заражения Covid-19, сообщает столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в регионах РФ было подтверждено 6632 новых случая инфекции. Из них около 30% новых заболевших не имели проявлений Covid-19. Также за сутки 168 человек умерли, полностью выздоровели 8986 пациентов.

В течение прошедших суток в мегаполисе выздоровели после лечения 1620 пациентов, скончались 25 человек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что вторая волна заболеваемости Covid-19 в мегаполисе маловероятна.

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Текстовая трансляция

4 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 632 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 275 больных. В Москве - 680. Количество новых случаев коронавируса в столице уменьшилось почти на 10% за неделю.

- Еще 1620 пациентов в Москве вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 156 459 человек.

- В Москве за минувшие сутки скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3929 человека с Covid-19.