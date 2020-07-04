РИАМО – 4 июл. На территории Московской области и столицы до вечера субботы объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он обозначает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за грозы будет действовать в Подмосковье до 21:00 субботы, в Москве – с 11:00 до 21:00. Из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду «желтый» уровень в Московском регионе объявлен с 11:00 до 21:00 субботы.

«Желтый» уровень также объявили почти по всей территории ЦФО, кроме Калужской области (там оповещение о погоде не требуется), а также Липецкой, Тамбовской, Курской, Воронежской и Белгородской областей (там объявлен следующий – «оранжевый» – уровень погодной опасности).

В субботу в Московском регионе ожидается дождь и ветер. Температура поднимется до плюс 28 градусов.