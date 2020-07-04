Почти месяц назад актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. В отношении известного артиста возбудили уголовное дело, и он отправился под домашний арест. В пятницу 3 июля СМИ растиражировали новость о том, что Ефремов не признает свою вину в ДТП, о чем заявил его адвокат. Подробнее о странном заявлении и развитии резонансного дела о «пьяном» ДТП читайте в материале РИАМО.

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«Конечно, признаю. А куда я денусь?»

8 июня Михаил Ефремов, проезжая по Смоленской площади столицы на джипе Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров, который позже скончался в больнице от многочисленных травм.

Экспертиза установила, что на момент ДТП актер находился в состоянии опьянения, также в его анализах нашли следы наркотиков. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека»), по которой актеру грозит до 12 лет заключения.

Утром 9 июня, во время разговора с полицейскими, актер признал вину в произошедшем. В ролике, опубликованном пресс-службой столичного главка МВД, отвечая на вопрос сотрудника правоохранительных органов, он говорит: «Да, конечно, признаю. А куда я денусь-то?». Смертельное ДТП он назвал «чудовищной аварией».

9 июня Таганский районный суд поместил актера под домашний арест на два месяца – до 9 августа. А 12 июня на YouTube-канале «Гражданин поэт» был опубликован ролик с обращением Ефремова к семье погибшего Сергея Захарова, в котором он приносит извинения и заявляет, что за все ответит по закону и не будет пытаться уйти от ответственности.

«Нет, отмазываться и включать свои связи я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все и все видели», – говорит артист.

Также он заявил, что хочет помочь семье погибшего «всеми средствами», подчеркнув, что что это «не попытка откупиться, а попытка искупить».

Однако близкие Сергея Захарова прощать актера не намерены и требуют для него справедливого наказания. В адрес актера негативно высказались многие знаменитости, а также его дочь.

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Неожиданное заявление

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3 июля адвокат артиста Эльман Пашаев заявил телеканалу «Москва 24» о том, что Ефремов заявил о невиновности в ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля. При этом защитник Ефремова не стал уточнять, когда именно и при каких обстоятельствах актер заявил об отсутствии вины.

«Более подробнее ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить», – не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», – объяснил телеканалу Пашаев.

Позже, по данным РИА Новости, адвокат Ефремова прокомментировал свое заявление более развернуто.

«С участием его машины произошло ДТП со смертельным исходом. Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват», - сказал Эльман Пашаев.

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Автомобилем управляли марсиане?

На неожиданное заявление отреагировал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Он предположил, что защита Ефремова выбрала свою тактику.

Как отметил Добровинский в эфире радио «Комсомольская правда», проведенная экспертиза говорит о том, что автомобиль Ефремова находился в отличном состоянии.

«Конечно, если этим автомобилем управляли марсиане, то тогда, наверное, эту коллизию должен будет рассмотреть суд», - сказал Добровинский.

По его словам, «есть кадры, которые свидетельствуют о том, что Ефремов находился в машине».

По мнению Добровинского, подобные заявления подрывают доверие к адвокату. «Виноват автомобиль, а не водитель, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения? Я думаю, что, наверное, на судейских это не произведет особого впечатления», - добавил он.

Спорную ситуацию прокомментировала и телеведущая Ксения Собчак в своем канале Telegram. «Как я понимаю от информированного источника, адвокат Ефремова решил построить защиту на том, что ни на одной камере наблюдения нет Ефремова за рулем в момент аварии», - написала она.

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«Юридический бред» и пояснения адвоката

Депутат Госдумы, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков в беседе с агентством «Экономика сегодня» назвал заявление адвоката Михаила Ефремова «юридическим бредом, который невозможно интерпретировать». По его словам, общественности предлагают «набор несвязных объяснений». По мнению Лысакова, Ефремов «испугался реального срока, который ему грозит за содеянное».

В свою очередь, в пятницу вечером Эльман Пашаев заявил ТАСС, что его не так поняли. По его словам, он не говорил о том, что Ефремов отказался от признания вины. Адвокат уточнил, что «вопрос об этом в ходе допроса не поднимался».

«Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек», - сказал Пашаев.

Как заявил юрист телеграм-каналу Life Shot, «виноват Ефремов или нет, это уже суд скажет».

По информации Федерального агентства новостей, 23 июня обследование подтвердило у Ефремова «хронический алкоголизм», в связи с чем его могут пожизненно лишить водительских прав. Однако адвокат Александр Добровинский считает, что хронический алкоголизм – это болезнь, но она не повлияет на вынесение приговора, об этом он сказал Nation News.

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