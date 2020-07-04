РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В подмосковном Подольске на Беляевском пляже 5 июля пройдет открытая тренировка по воркауту и общефизической подготовке, сообщается в группе «Федерация воздушно-силовой атлетики МО» в соцсети «ВКонтакте».

«5 июля в 18:00 на Беляевском пляже состоится первая в этом году открытая тренировка в рамках проекта «Спорт в каждый двор». Этому проекту уже несколько лет. Гостей ждет открытая тренировка по воздушно-силовой атлетике - воркауту и ОФП», - говорится в сообщении.

На тренировку приглашают всех, кто хочет привести свое тело и дух в норму после самоизоляции и просто хорошо провести время. Профессиональные спортсмены и тренеры расскажут об основах тренировочного процесса, а более искушенные любители уличного спорта смогут узнать об элементах в воркауте, технике их выполнения и подводящих упражнениях.