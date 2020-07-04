РИАМО - 4 июл. Столичные медики вылечили от коронавирусной инфекции еще 1620 пациентов, всего в городе выздоровели свыше 156 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1620 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 156 459» - сказала Ракова.

Вылечившихся после коронавируса москвичей приглашают сдать плазму крови. Все желающие стать донорами могут обратиться на горячую линию: 8 (495) 870-45-16, которая работает каждый день с 09:00 до 19:00.

Свыше 1,4 тысячи переболевших Covid-19 москвичей уже стали донорами плазмы с антителами для пациентов, которые еще продолжают лечение. Такая терапия применяется для больных в среднетяжелом и тяжелом состоянии.

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Текстовая трансляция

4 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 632 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 275 больных. В Москве - 680. Количество новых случаев коронавируса в столице уменьшилось почти на 10% за неделю.

- Еще 1620 пациентов в Москве вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 156 459 человек.

- В Москве за минувшие сутки скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3929 человека с Covid-19.