РИАМО - 4 июл. На официальном портале правовой информации в субботу был опубликован обновленный текст Конституции РФ, сообщает Газета.ru.

«Поправки, принятые в результате общероссийского голосования, вступают в силу в субботу», - говорится в сообщении

Общероссийское голосование по поправкам в главный закон страны прошло с 25 июня по 1 июля. Явка на него составила 67,97%. Поддержали изменения в Конституцию 77,92% избирателей, против высказались 21,27%.

Третьего июля глава государства Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками.