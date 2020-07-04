РИАМО - 4 июл. Третьего июля в Подмосковье и Москве выпало более двух третьих от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО в субботу дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«В пятницу больше всего дождей выпало в Волоколамске - 64 миллиметра. Это более двух третьих от месячной нормы», - сказал собеседник агенства.

По словам синоптика, минувшей ночью больше всего осадков выпало в Коломне - порядка 34 миллиметров. Это составляет более трети от июльской нормы осадков (94 миллиметра).

«За вчерашний день на станции ВДНХ выпало 18 миллиметров (осадков - ред.). Но отдельные автоматические станции показывали, что на севере (Москвы - ред.) - 40-43 миллиметра. В районе Кутузовского проспекта около 50 миллиметров осадков», - отметила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.