РИАМО - 4 июл. В поселке Кировский городского округа Лотошино нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение об обнаружении снаряда поступило в 14:08 3 июля.

«Силами ПСО-22 (боеприпас - ред.) изъят и вывезен в безопасное место. Выставлена охрана силами ОМВД», - говорится в сообщении.

Уничтожение снаряда запланировано на 6 июля. Операцию поручено провести сотрудникам отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас».