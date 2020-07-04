РИАМО - 4 июл. За минувшие сутки в столице умерли 25 человек с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией, сообщает оперштаб города по ситуации с Covid-19.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

Третьего июля в Москве зафиксировали 659 новых случаев инфекции, это на 89% меньше, чем два месяца назад, и почти на 20% меньше, чем неделю назад.

Из-за снижения числа выявляемых случаев Covid-19 московские медучреждения возвращаются к плановому приему и лечению пациентов.

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Текстовая трансляция

4 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 632 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 275 больных. В Москве - 680. Количество новых случаев коронавируса в столице уменьшилось почти на 10% за неделю.

- Еще 1620 пациентов в Москве вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 156 459 человек.

- В Москве за минувшие сутки скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3929 человека с Covid-19.