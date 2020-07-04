РИАМО - 4 июл. Атмосферный фронт принесет в Московский регион в субботу кратковременные осадки, воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 26 - плюс 28, по области - плюс 23 - плюс 28 градусов», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, влажность воздуха достигнет показателя в 60%. Скорость северо-восточного ветра не превысит 10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Такие погодные условия с учетом достаточного содержания кислорода в воздухе будут комфортны для жителей Московского региона.