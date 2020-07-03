РИАМО - 3 июл. У пассажиров железнодорожного транспорта после запуска Московских центральных диаметров появилась возможность бесплатно пересесть на метро и Московское центральное кольцо сразу с 20 станций, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ближайшие годы на первом МЦД будут открыты еще три новые пересадочные станции: Дмитровская и Тимирязевская с пересадками на одноименные станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро, Петровско-Разумовская с пересадкой на Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинскую линии.

«Еще одна пересадка на МЦД-1 со станции Лианозово заработает после завершения строительства одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии метро. На втором диаметре появятся еще три новые станции: Марьина Роща и Печатники с пересадками на одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии и на строящиеся станции Большой кольцевой линии, а также Щукинская, которая заменит остановочный пункт Покровское-Стрешнево, с пересадкой на станцию «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии», - говорится в сообщении.

В течение четырех лет количество станций МЦД-1 и МЦД-2 с бесплатной пересадкой на метро увеличится до 27.

Экономить на каждой поездке за счет выгодных тарифов и бесплатной пересадки на метро и МЦК могут пассажиры диаметров, которые оплачивают проезд картой «Тройка».

Бесплатная пересадка с МЦД на пересадочные станции метро и МЦК возможна при оплате проезда по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» в течение 90 минут после первой валидации.