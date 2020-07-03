РИАМО - 3 июл. Областной арбитражный суд поддержал отказ Госжилинспекции Московской области ООО «Шаляпинская усадьба» во внесении изменений в региональный реестр лицензий управляющих компаний, отказ признали законным, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«ООО «Шаляпинская усадьба» требовало признать незаконным отказ от включения в ее лицензию дома №3, корпус 1, по Ленинградской улице в микрорайоне Сходня. Рассмотрев представленные сторонами материалы, суд признал, что основания для удовлетворения этих требований отсутствуют», - говорится в сообщении.

В частности, управляющая организация не представила совместно с заявлением подписанный договор управления с собственниками помещений в многоквартирном доме.

Арбитраж отметил, что предъявленная форма договора еще не свидетельствует о факте его заключения. Она лишь предусматривает условия, на которых договор будет заключаться.