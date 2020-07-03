РИАМО - 3 июл. Свыше 7,5 миллионов поездок жители Подмосковья оплатили в июне бесконтактными банковскими картами, смартфонами и гаджетами с функцией бесконтактной оплаты, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Из них около 3,5 миллиона транзакций совершили пассажиры «Мострансавто» и свыше 4 миллиона оплат - пассажиры коммерческих перевозчиков.
Такой удобный платежный сервис дает возможность существенно сократить время оплаты проезда, делая поездку более комфортной. Кроме того, при безналичной оплате проезда единой транспортной картой «Стрелка», бесконтактными банковскими картами и мобильными устройствами действует скидка до 35% за поездку.
У пассажиров «Мострансавто» наиболее популярными по количеству транзакций стали маршруты № 344 «Химки (платформа Левобережная) – Москва (метро Ховрино)», где пассажиры оплатили проезд 59 тысяч раз, №22 «станция Пушкино – Ивантеевка (микрорайон Детская)» - 47 тысяч транзакций, маршрут №316 «Ивантеевка (микрорайон Детская) – Москва (автостанция ВДНХ)» - свыше 40 тысяч транзакций.
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