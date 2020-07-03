РИАМО - 3 июл. Свыше 7,5 миллионов поездок жители Подмосковья оплатили в июне бесконтактными банковскими картами, смартфонами и гаджетами с функцией бесконтактной оплаты, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из них около 3,5 миллиона транзакций совершили пассажиры «Мострансавто» и свыше 4 миллиона оплат - пассажиры коммерческих перевозчиков.

«Оплата проезда бесконтактными банковскими картами в общественном транспорте региона востребована у пассажиров - свыше 32% оплачивают проезд картами и гаджетами. Вместе с тем число пассажиров увеличивается: с начала июня пассажиропоток ежедневно возрастает на 10-30%», - говорится в сообщении.

Такой удобный платежный сервис дает возможность существенно сократить время оплаты проезда, делая поездку более комфортной. Кроме того, при безналичной оплате проезда единой транспортной картой «Стрелка», бесконтактными банковскими картами и мобильными устройствами действует скидка до 35% за поездку.

У пассажиров «Мострансавто» наиболее популярными по количеству транзакций стали маршруты № 344 «Химки (платформа Левобережная) – Москва (метро Ховрино)», где пассажиры оплатили проезд 59 тысяч раз, №22 «станция Пушкино – Ивантеевка (микрорайон Детская)» - 47 тысяч транзакций, маршрут №316 «Ивантеевка (микрорайон Детская) – Москва (автостанция ВДНХ)» - свыше 40 тысяч транзакций.