РИАМО - 3 июл. Представителям турбизнеса Москвы и Подмосковья презентовали возможности инновационного и медицинского туризма в технопарке «Сколково», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Инновационный туризм может быть интересен в первую очередь детям и старшеклассникам: в «Сколкове» расскажут о развитии науки в России и мире, а также покажут последние разработки резидентов технопарка», - говорится в сообщении.

Медкластер в технопарке «Сколково» предоставляет поликлинические и диагностические услуги с возможностью проживания и полной проверки организма.

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