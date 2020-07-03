РИАМО - 3 июл. В первом полугодии 2020 года количество письменных обращений к подмосковному детскому омбудсмену сократилось на 11%, а количество телефонных консультаций возросло более чем вдвое, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

«Такая динамика связана, прежде всего, с повышением качества телефонного консультирования. Ведь нередко жители пишут во все инстанции просто потому, что не знают, куда обратиться, хотят узнать, какой пакет документов необходимо предоставить, и так далее. Грамотная первичная консультация снимает многие подобные вопросы, помогает людям лучше ориентироваться, есть ли необходимость обращаться письменно или нет», – отметила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Она уточнила, что большинство консультаций касались выплат социальных пособий, направления документов и оформления пособий на детей в связи с коронавирусом, а также содержали просьбы об оказании материальной помощи. Всего с начала года поступило более 150 обращений по данной тематике.



Всего за шесть месяцев 2020 года рассмотрено 821 письменное обращение, дано более 1,1 тысячи телефонных консультаций. За тот же период прошлого года омбудсмен рассмотрела 927 письменных обращений и провела 531 телефонную консультацию.