РИАМО - 3 июл. За первые месяцы этого года ветслужбы провели порядка 9 тысяч экспертиз на выявление генетического материала возбудителя африканской чумы свиней, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе по этому заболеванию с прошлого года обеспечено благополучие. В прошлом году было сделано порядка 17 тысяч экспертиз.

«В Подмосковье осуществляют хозяйственную деятельность крупные промышленные свиноводческие предприятия, в которых содержится более 320 тысяч голов свиней. Также есть тенденция к увеличению поголовья свиней в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах области. Поэтому специалистам предстоит провести целый комплекс надзорных ветеринарных мероприятий, в том числе усилить контроль за ввозом животных и свиноводческой продукции из тех регионов, которые считаются неблагополучными по эпизоотической обстановке», - отметил глава Минсельхоза Андрей Разин.

Он напомнил, что в целях недопущения распространения африканской чумы свиней особое внимание уделяется профилактике этого заболевания в дикой фауне.

Так, регулярно осуществляется мониторинг заболевания среди диких кабанов и 100% исследования всех добытых животных во время спортивной и любительской охоты в Подмосковье. В текущем году уже проведено более 370 исследований.

Африканская чума свиней – вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Она наносит огромный экономический ущерб свиноводческой отрасли. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.